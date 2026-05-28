ペット（伴侶動物）として身近な存在である鳥類。犬や猫などと同じように、家族として暮らしている人も多い。一方で、やむを得ない事情から手放さざるを得なくなるケースも少なくない。埼玉県羽生市にある認定NPO法人『TSUBASA』は、飼い鳥を専門とした保護団体だ。「とり村」と名付けられた保護施設には、文鳥やオカメインコなど約103羽（2026年5月15日時点）が暮らし、それぞれのペースで新しい飼い主との出会いを待っている。鳥