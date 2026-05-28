今年4月、都内の食品メーカー・甲社で営業課長に昇進したA上さん（仮名＝以下同）。部下30名を率いる立場となり、密かに不安を抱えていた中、新入社員のB谷さんが配属された。初日から課長にタメ口、先輩にインスタ交換を要求、同期のにはランチを断られるたびに執拗なLINE。その近すぎる距離感の負担が、同期D岡さんの退職を招き、職場崩壊とも言える状態に。前編記事はこちら→課長にタメ口、同期には執拗なLINE…“悪気ゼロ”の