X（旧Twitter）では、過激な投稿ほど拡散されやすい。これは、イーロン・マスクによる買収後に「アルゴリズムの私物化」が起きたためだ。一体どういうことか。カナダの歴史学者の著書より、Xのカラクリを紹介する――。（第2回）※本稿は、クィン・スロボディアン、ベン・ターノフ、訳・樋口武志『マスキズム 新たな独占の時代』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝ロイター／共同通信社米ツイッターのロゴとマスク氏