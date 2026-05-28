青森県に中国資本関与の再エネ発電所が360ヵ所2026年4月29日に配信された産経新聞の報道によると、「中国が三沢基地（青森）・嘉手納基地（沖縄）を想定した無人機攻撃訓練を繰り返している可能性」が、国家基本問題研究所（国基研）の衛星写真分析で判明した。同研究員によると、中国甘粛省玉門の砂漠地帯の射爆場に、三沢基地や嘉手納基地にある掩体壕（バンカー）に類似した構造物が建設され、その正面に無人機を突入させたとみ