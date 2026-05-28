メディアでたびたび取り上げられるようになった「退職代行」。しかし、退職代行に頼ってばかりいると、問題が解決しないまま、先送りにされてしまう恐れがある。人事コンサルタントで、著書に『ボスマネジメント』がある難波猛氏が、退職代行を頼もうと思ったときに必ずやってほしいことを教える。利用者が急速に増えている「退職代行」「退職代行」も、近年メディアで取り上げられるようになったキーワードです。本人ではなく、第