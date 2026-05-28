ようこそ実力至上主義の教室へ３年生編 〈４〉（衣笠彰梧、トモセシュンサク、ＭＦ文庫Ｊ）リカバリー・カバヒコ（青山美智子、光文社文庫）星の教室（郄田郁、ハルキ文庫）君のクイズ（小川哲、朝日文庫）一次元の挿し木（松下龍之介、宝島社文庫）ととはり屋敷（澤村伊智、角川ホラー文庫）方舟（夕木春央、講談社文庫）望月の烏〈八咫烏シリーズ１０〉（阿部智里、文春文庫）ハーバードの心理学講義（ブライアン・Ｒ