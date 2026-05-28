オープンAIの売り込み部隊5月14日以降ほぼ毎日、新聞各紙の見出しに「AI『ミュトス』」の活字が躍った。改めて言うまでもなく、それは米新興企業アンソロピックが開発した人工知能（AI）モデル「Claude Mythos（クロード・ミュトス）」のことである。辿ってみよう。14日：「3メガ、AI『ミュトス』活用―日本企業初、日米でサイバー防衛―脆弱性の検知・修正早く」（日本経済新聞同日付朝刊1面トップ）、「AIミュトス 利用可へ―サ