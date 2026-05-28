韓国で炎上中のスターバックス。新婚旅行中のチェ・ジュンヒも、その火の粉を浴びる形となった。【写真】警察沙汰になった身内を抱きしめる“元巨人軍”の娘女優の故チェ・ジンシルさんと、元プロ野球選手の故チョ・ソンミンさんの娘で、インフルエンサーのチェ・ジュンヒがSNSに投稿した写真を巡り、ネット上で激しい論争が巻き起こっている。チェ・ジュンヒは5月27日、インスタグラムのストーリーズを更新。夫と新婚旅行を楽しむ