人気チアリーダーのハ・ジウォンが、その美貌で再びファンを虜にしている。ハ・ジウォンは5月27日にインスタグラムを更新。【写真】深めVネックから美Bodyのぞくハ・ジウォン公開された複数の写真には、緑豊かな屋外でピクニックを楽しむ彼女の姿が収められている。特に目を引くのは、彼女の白い肌を際立たせるパステルピンクのニットセットアップだ。今回、ハ・ジウォンは深めVネックのクロップドトップスに身を包み、健康的な魅