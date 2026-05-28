CBCテレビの友廣南実アナウンサーが一日警察署長に就任し、自転車の安全な利用を呼びかけました。 【写真を見る】友廣南実アナが一日警察署長に 自転車の安全利用を呼びかけ 愛知県警守山警察署は、自転車による交通事故をより減らそうと、自転車で東海3県各地の名所をまわる「自転車旅」でおなじみの友廣南実アナウンサーを一日警察署長に任命し、夜間のライト点灯などを呼びかけました。 先月1日から自転車の「青