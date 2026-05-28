タモリ氏の著書『お江戸・東京坂タモリ港区編』が発売されて3年。満を持して、第2弾となる「新宿・渋谷・目黒区編」が4月22日に出版された。ここでは、無類の坂好きであり、二人で「日本坂道学会」を30年以上続けているタモリ氏と会長の山野勝氏による厳正な「坂番付新宿・渋谷・目黒区編」決定の様子をお届けする。 かくして「日本坂道学会」は誕生した！その発端は、約30年前にさかのぼる20世紀末頃、銀座の某バーの一角で