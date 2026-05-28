「結果にコミットする」でフィットネス業界にゲームチェンジを起こしたRIZAPグループが、次々と「新たな一手」を打ち出している。2022年のローンチから3年で連結黒字を達成、同グループの主力事業へと成長したコンビニジム「chocoZAP」を「第2章」として成長フェーズの移行を図る。また、子会社「RIZAP建設株式会社」を通じて店舗の内装工事などを請け負い、「ホワイトカラーから建設人材へのシフト」を実現するという。フィットネ