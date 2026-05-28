10年近く足踏みしていた議論が、いよいよ決着するかもしれない。5月15日、安定的な皇位継承に関する衆参両院の全体会議が開かれ、各党会派の意見が出そろった。中道改革連合が、自民や維新が進める「旧宮家の男系男子を養子に迎える」案を容認したことで、皇室典範の改正に向けた動きが本格化する。「急に皇族になったとしたら…」「皇室典範をはじめ国家の根本に関わる法律の改正では、慣例的に手続きが異なります。'17年に成立し