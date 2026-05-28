突然ですが、「mf」が何の略か知っていますか？強弱の記号を表す…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「メゾフォルテ」でした！メゾフォルテは、音楽の楽譜に記される強弱記号のひとつで、「mf」と表記されます。イタリア語で「mezzo（メゾ）」は「半分」や「中程度」を意味し、「forte（フォルテ）」は「強く」を意味します。つまりメゾフォルテは、「やや強く」あるいは「中程度の強さで」演奏することを指示する記号で