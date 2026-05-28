暴行の疑いで逮捕されたのは、佐賀県武雄市の会社員･高塚勇輝容疑者（38）です。警察によりますと、高塚容疑者は26日午後8時から9時の間に、自宅で生後9か月の実の子どもの頬を手のひらで複数回、叩いた疑いがもたれています。27日、児童相談所の職員から武雄警察署に「児童虐待の容疑が浮上したので連絡します」と通報があり、事件が発覚しました。高塚容疑者は警察の調べに対し、「叩いたことは間違いない」と容疑を認めていると