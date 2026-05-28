災害対策を語る際、最重要なのは命を守ることであり、家や財産を失わないことだ。これらは生存のための絶対条件である。しかし、大災害により命が助かった後、生存者に例外なく、かつ「極めて私的で切実な危機」が襲ってくる。それが「トイレ問題」だ。「トイレ問題」については表立って語られることは少ないが、災害のたびに大きな課題となっており、今後の懸念事項にもなっている。過去にも都市部のタワーマンションの課題として