日本の公立小学校とは「子どもはインターナショナルスクールに入れたい」「日本の公立校は心配……」SNSにはそんな声が少なくない。実際、少子化でこどもの数が減少しているにもかかわらず、減少している子の多くは公立校だ。私立中学に至っては、前年比より増加している。そんな中、イギリス人の父と日本人の母を持つドキュメンタリー監督の山崎エマさんが、こんなタイトルの書籍を刊行した。『それでも息子を日本の小学校に通わ