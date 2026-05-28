2026年4月28日、エッセイスト・中前結花さんによる最新刊『ドロップぽろぽろ』の発売を記念し、「代官山 蔦屋書店」でトークイベントが開催されました。本作は、半年で完売した私家版ZINE『ドロップぽろぽろ』を大幅改稿し、新たに刊行された一冊。さまざまな涙をテーマにした15編のエッセイが収録されており、発売5日で重版が決定するなど、すでに話題を呼んでいます。これまで刊行してきた本では糸井重里さんや麒麟の川島明さん