◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・DH｝で先発出場予定。現在19本塁打でリーグ単独トップの背番号5は、2戦連発中。3戦連発で20本塁打の大台に乗れば、ヤクルト時代から通じて8年連続となる。また25日（日本時間26日）にメジャーに初昇格し、即2戦連続で先発出場した西田陸浮外野手（25）