警察官をかたる詐欺を未然に防いだ郵便局員に感謝状が贈られました。東京・新宿区内の郵便局員2人は4月、警察官をかたる男から送金を指示されていた高齢女性に声をかけ、詐欺被害を未然に防ぎました。警視庁は、「警察官がお金を要求することは絶対にありません」と注意を呼びかけています。