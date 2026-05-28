ついに国内初設定された「RAV4 GR SPORT」どんなモデル？トヨタのミドルサイズSUV「RAV4」は、1994年のデビュー以来、都市型SUVの先駆けとして幅広く支持されています。2025年12月には6代目を数える新型が発売。そこから少々のブランクを経て、2026年3月にPHEV（プラグインハイブリッド）モデルが発売されましたこの新型のPHEVモデルのなかで見どころのグレードが「GR SPORT」です。どのようなクルマなのでしょうか。開