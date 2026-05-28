自転車にも「交通反則通告制度（青切符）」が適用されてから1カ月余りが経ちました。株式会社インタースペース（東京都新宿区）が運営する情報発信メディア『ママスタセレクト』が実施した「自転車の青切符制度に対する不安」についての調査によると、約7割のママが「自転車の青切符制度に不安がある」と回答したことがわかりました。具体的にはどのような不安要素があるのでしょうか。【調査結果】自転車の青切符制度、ママたちが