1993年に「新加勢大周」の芸名でデビューした坂本一生さん（55）が、5月27日までにインスタグラムを更新。それまでの金色から緑に髪色を変えた姿を披露しました。【写真】ムキムキの上腕二頭筋をアピール？いや、人生で初めて髪をグリーンに染めた報告です坂本さんは「ブリーチのゴールド頼んだら間違ってグリーンが来たので返品しなくて良かったので使ってみた」とつづり、「生まれて初めてグリーンにしてみた森の妖精にな