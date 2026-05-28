食後に眠くなる、だるくなる、食べたのにすぐに小腹が減る――思い当たる人も少なくないだろう。著書『糖質疲労』『脂質起動』が累計24万部を超える糖尿病専門医の山田悟氏は、こうした状態を「糖質疲労」と名づけ、健康への影響について警鐘を鳴らしている。 【写真】糖尿病専門医の山田悟さん 糖質が老化を招くメカニズムと正しい食べ方を最新の科学的エビデンスをもとに解説した、山田氏の最新刊『糖質老化