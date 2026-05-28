＜〜全英への道〜ミズノオープン 事前情報◇27日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞ロイヤル・パークデイルGCで開催される「全英オープン」の出場権が上位3名に与えられる今大会だが、出場選手の中ですでに全英の切符を手にしている選手もいる。そのうちの一人が昨年の「日本オープン」を制している片岡尚之だ。ここまで思ったような成績を残せていない片岡だが、火曜日の練習場では“黒”と“赤”、開幕