アメリカの株式市場で27日、主要な3つの株価指数がいずれも終値で最高値を更新しました。27日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前日と比べおよそ182ドル高い5万644ドル28セントで取引を終え、最高値を更新しました。また、多くの投資家が運用指標とするS＆P500種株価指数は連日の最高値となり、7520.36で取引を終えました。さらに、ハイテク株が中心のナスダック総合指数も2万6674.73で取引を終え、こちらも連日で最高値を更