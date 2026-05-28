アメリカ・テキサス州で道路が冠水。タイヤまで水に浸かった車の中には赤ちゃんが。救助に向かう警察のカメラが、救出の瞬間を捉えた。【映像】冠水した道路で赤ちゃんを救出する瞬間（実際の様子）車内の人に向かって、「赤ちゃんをこっちへ」と声をかける警察。なんとかドアを開け、バスケットに入れられた赤ちゃんを受け取り、救出することができた。警察のボディーカメラが捉えた懸命の救出劇。このあと全員が車から脱出