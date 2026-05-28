【モデルプレス＝2026/05/28】お笑いコンビ・霜降り明星せいやによる半自伝小説「人生を変えたコント」の実写映画『人生を変えたコント』（配給：ギャガ、アスミック・エース）が12月18日より全国公開されることが決定。あわせて、なにわ男子の大橋和也が主演を務めることも発表された。【写真】STARTOアイドル＆人気芸人、肩組で仲良し2ショット◆せいや著の半自伝小説、実写映画化原作は、2018年に史上最年少でM-1グランプリ王者