【モデルプレス＝2026/05/28】タレントの指原莉乃が、このほど都内で行われたABEMA新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（6月20日よる9時スタート）のMC囲み取材に、満島真之介、松井ケムリ（令和ロマン）、河野純喜（JO1）とともに出席。とっておきの秘密を明かした。【写真】ABEMA新番組でソロMCに初挑戦する人気アイドル◆指原莉乃、＝LOVEとの食事会で会計に驚き本番組が4人の女性たちの“秘密”を紐解くこと