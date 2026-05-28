【モデルプレス＝2026/05/28】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の河野純喜が、このほど都内で行われたABEMA新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（6月20日よる9時スタート）のMC囲み取材に、指原莉乃、満島真之介、松井ケムリ（令和ロマン）とともに出席。メンバーである佐藤景瑚のセレブエピソードを明かした。【写真】ABEMA新番組でソロMCに初挑戦する人気アイドル◆河野純喜、佐藤景瑚の実