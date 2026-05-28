【モデルプレス＝2026/05/28】お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが、このほど都内で行われたABEMA新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（6月20日よる9時スタート）のMC囲み取材に、指原莉乃、満島真之介、河野純喜（JO1）とともに出席。“正真正銘のセレブ”だと思う人を明かした。【写真】ABEMA新番組でMCに初挑戦する人気アイドル◆松井ケムリ、Hiroの幼少期セレブエピソード明かす番組にちなみ、人生で出