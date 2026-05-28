ゴルフは技術だけでなく、メンタルがスコアを大きく左右するスポーツです。 いくら練習場で完璧なスイングができても、コースでのメンタルコントロールができなければスコアはまとまりません。 いけうち誠一氏のマンガ『ゴルフは気持ち』第8話に登場する金言から、ゴルファーにとって最も重要なメンタル術を紐解きます。 「長い目で見ればツキは平等に訪れる」 伝説のゴルファー、ボビ