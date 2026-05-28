飛距離が出るダウンスイングは左下半身から始めるべき理由 ダウンスイングは左の下半身から始める ダウンスイングにおける動きの順番も言っておかなければなりません。この動きはグリップエンドが先行して下りてきて、クラブヘッドが追い付き、そして追い越すという動きをフラットな板（スイングプレーン）の上で引き起こさなければなりませんが、そのためにはトップオブスイングのグリップエンドとは対称の位置にある、