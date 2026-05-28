山小屋、富士山頂郵便局、神社、診療所……富士山で働く人たち 食事や安全、信仰を支える 富士山は観光地として知られていますが、登山シーズンになると、多くの人にとっての「働く場所」にもなります。 夏の間、山小屋のスタッフをはじめ、神社の神職、郵便局員、医師や看護師、そして登山者の安全や富士山の自然を守るために登山道をパトロールするなど、さまざまな仕事を担う人たちが、富士山で暮らしながら