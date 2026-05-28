トランプ米大統領オマーンは大人しくするべき、さもなければ吹き飛ばす トランプ米大統領はオマーンがイラン側に立つのであれば、オマーンを「吹き飛ばす」と警告。 オマーンは大人しくするべきだ、さもなければ吹き飛ばす。イランと協力してホルムズ海峡の支配権を主張した場合はオマーンに対して軍事力を行使する。