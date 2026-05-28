トランプ米大統領が一方的に合意宣言する可能性ファルス通信 ファルス通信は意見に相違があるにもかかわらず、トランプ氏が一方的に合意を宣言する可能性があると報じている。 イラン交渉担当者は未解決の問題が残っており、イラン側の懸念事項がすべて解消されて初めて合意の成立を正式に発表すると述べた。