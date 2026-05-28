トランプ米大統領イランの提案に満足していない、中間選挙なんてどうでもいい トランプ米大統領はイランの提案に満足していないと述べた。 現状に満足していない、満足する内容でなければ仕事を完遂するしかない。イラン側は合意したがっているが、まだその段階には至っていない。最優先課題はイランに核兵器を持たせてはならないということ。 中間選挙なんてどうでもいい。