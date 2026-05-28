エッセイストの阿川佐和子さん（７２）が２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。年齢を重ねての男性との関係の変化を明かす一幕があった。今回は「年を重ねて今が一番楽しい女が吠える夜」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「年を重ねて、ここは変わったなってところは？」と聞かれると、阿川さんは「昔は男の人と２人でご飯食べようっていうと、『えっ？どういう意味かしら？』と