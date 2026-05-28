歌手の堀ちえみ（59）が26日、ブログを更新。驚きの自撮りショットを公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】堀ちえみ“目の施術後”の姿やファン驚きの自撮りショットこれまでにも「今回はタレ目の施術」とコメントしたまつ毛パーマをかけた目元や、韓国の美容皮膚科でスキンケアを受けた姿など、美容についてブログで発信してきた堀。自撮りショットにファン驚き26日の投稿では、フェースマスクをつけたパジャマ