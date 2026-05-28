閣議で発言するトランプ米大統領＝27日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン、テヘラン共同】トランプ米大統領は27日の閣議で、イランとの戦闘終結に向けた交渉で焦点となっているエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡について「国際水域であり、どの国も支配することはない」と述べ、イランの影響力行使は認めないと重ねて表明した。米国とイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3カ月。戦闘終結の前段階とする覚書締結へ