アメリカのトランプ大統領は27日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、改めて、アメリカはまだ内容に満足していないと述べました。トランプ大統領「イランは強く合意を望んでいる。しかしまだそこには至っていない。我々は満足していないがいずれする。さもなくば、やるべきことをやり遂げるまでだ」トランプ大統領は27日、閣議でこう述べた上で、「イランは我々に提供すべきものを提供し始めている。そうしないならば始末す