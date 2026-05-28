かっぱ寿司は、2026年5月28日から6月17日までの期間、「絶品とろまぐろ祭り」をかっぱ寿司全店で開催します（改装中店舗は除く）。"とろ"を味わいつくせるフェア期間限定の「絶品とろまぐろ祭り」では、口の中でほどける脂の甘みと濃厚なまぐろの旨みが魅力の"とろ"を、いろいろな形で楽しめます。店内で切り付けるからこそ実現できる、食べ応えのある「大切り」をはじめ、定番＆不動の人気を誇る「中とろ」、かっぱ寿司ならではの