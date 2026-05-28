「COMICリュウWEB」にて連載中の漫画『国道食堂』第1巻（徳間書店）が、4月13日（月）に刊行された。本作の主人公であるビジネスマン・二方将一が立ち寄ったのは、街道沿いのとあるドライブイン。通称「国道食堂」として親しまれている同店の店主を務めるのは、現役を引退したプロレスラー・本橋十一だった。 漫画『国道食堂』第一話を読む 店内にプロレスリングがある異色の食堂を舞台に、さまざまな過去を抱えた登場