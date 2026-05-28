7月3日よりテレビ東京のドラマ24枠で放送される『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』のキャストとして、村上虹郎、細田佳央太、真木よう子、円井わん、坂元愛登、石原良純、杉田雷麟、中村里帆、樋口日奈、山粼七海、齊藤なぎさ、齋藤潤、恒松祐里の出演が発表された。 参考：ホラー漫画家・伊藤潤二の13作品がオムニバス形式で実写ドラマ化主題歌はIVEが担当 本作は、『富江』『うずまき』などで知