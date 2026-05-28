JR西日本によりますと、伯備線：総社駅～新見駅間で発生した信号トラブルのため、以下の特急やくも号を運転を取り止めるとしています。 【岡山⇒出雲市方面】・やくも１号：岡山駅～新見駅間 ・やくも３号：岡山駅～出雲市駅間 ・やくも５号：岡山駅～出雲市駅間 ・やくも７号：岡山駅～出雲市駅間 ・やくも９号：岡山駅～出雲市駅間・やくも１１号：岡山駅～出雲