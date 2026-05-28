霜降り明星のせいやによる半自伝小説『人生を変えたコント』が実写映画化され、12月18日に全国公開されることが決定。なにわ男子の大橋和也が主演を務める。 参考：『マイファミリー』富澤たけし、『テセウスの船』せいや犯人役に芸人が指名されるワケ 原作は、2018年に史上最年少で『M-1グランプリ』王者となった霜降り明星のせいやが自身の体験を書き下ろした半自伝小説。2024年にワニブックスから発行され、発売