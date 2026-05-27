結婚や将来の妊娠を考えているカップルに向けた「ブライダルチェック」は、具体的にどのような流れで、何を検査するのでしょうか。そもそも、ブライダルチェックはどこで受けられるのかも気になるところです。そこで、ブライダルチェックはどこで受けられるのか、何がわかるのか、「高田Ysクリニック泌尿器科・内科」の保田先生に解説していただきました。 監修医師：保田 賢吾（高田Ysクリニック泌尿器科・内科） 筑波大