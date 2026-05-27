認知症リハビリは、記憶力や判断力の低下を緩やかにし、できることを長く保つことを目指す取り組みです。この記事は、認知症の進行を少しでも緩やかにし、できることを長く保つことを目指すリハビリを解説します。 監修医師：伊藤 規絵（医師） 旭川医科大学医学部卒業。その後、札幌医科大学附属病院、市立室蘭総合病院、市立釧路総合病院、市立芦別病院などで研鑽を積む。2007年札幌医科大学大学院医学研究科卒業。現在は札