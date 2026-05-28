開催：2026.5.28 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 1 - 9 [マリナーズ] MLBの試合が28日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとマリナーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するマリナーズの先発投手はローガン・ギルバートで試合は開始した。 1回表、5番 ロブ・レフスナイダー 6