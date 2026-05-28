韓国のカラオケ店で凶器を振るい、1人を死亡させ、1人に重傷を負わせた60歳男ペク・スンテの身元情報が公開された。【写真】殺害後に平然と日本旅行…男性2人の命奪った韓国サイコパス女性の身元情報忠清北道（チュンチョンブクト）警察庁は5月27日午前9時、殺人容疑で拘束されたペク・スンテの名前、年齢、顔写真などの身元情報をホームページで公開した。ペク・スンテの身元情報は、27日から来月26日までの30日間掲載される。こ